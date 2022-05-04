مخرج عمل "الاختيار3 "يعلن انتهاء السلسلة الدرامية التوثيقية بحلقة تسجيلية هامة

اسماعيل عبد الحي - أعلن المخرج بيتر ميمى، انتهاء الحلقات الدرامية للجزء الثالث من مسلسل الاختيار مع انتهاء عرض الحلقة 29، موضحا أن الحلقة الـ30 التي ستذاع اليوم ستكون حلقة تسجيلية هامة.

ووصف ميمي الحلقة التسجيلية الأخيرة بأنها ستكون جزءا هاما جدا من تسجيل أحداث فترة زمنية مفصلية بتاريخ مصر الحديث، معلنا انتهاء سلسلة مسلسل الاختيار الذي استمر لمدة 3 سنوات.

وكانت قد بدأت السلسلة عام2020، استعرض من خلالها بأسلوب درامي وتوثيقي مراحل هامة بتاريخ مصر، بدأت مع الجزء الأول من الاختيار الذي تناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مرورا بالجزء الثاني الذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية، في المرحلة الممتدة بين عام2013 وعام 2020.

وانتهاء بالجزء الثالث والأخير حيث كشف صناع العمل فيه، حقائق سياسية طرحت للمرة الأولى أمام الجمهور، وأوضحت مشاهد موثقة في ثنايا المسلسل الدرامي، ملامح عن "جهاز استخبارات الإخوان المسلمين"، الذي استخدمه التنظيم للتجسس، ليس فقط على الخصوم السياسيين، بل أيضا أتباعهم والمتحالفين معهم، واستعرض العمل تفاصيل بداية ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، ودور الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية مصر.

وشهدت أحداث الحلقة الدرامية الأخيرة، آخر لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، قبل إصدار بيان القوات المسلحة، القاضي بعزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور.