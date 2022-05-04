ليبيا تحدد موعد عيد الفطر

اسماعيل عبد الحي - أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (حكومي) أن يوم الأحد متمم لشهر رمضان ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان رسمي للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وهو مؤسسة بحثية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومقره العاصمة طرابلس نشر بعد منتصف ليل الجمعة/السبت.

وفي بيانه عدد المركز أسباب حكمه قائلا إنه: “لا يمكن رؤية هلال شوال مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة المقربة والحديثة لأنه غير موجود فوق الأفق”.وأوضح المركز أن “زمن الهلال سيكون مساء يوم الأحد 30 رمضان فوق الأفق وقت الغروب 45 دقيقة وعمر الهلال أكثر من 21 ساعة لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة لو كان الطقس مناسبا للرؤية وكان الجو صحوا