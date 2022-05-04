الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفيها

وجاء في بيان: "بمناسبة اجتماع العائلات في مختلف أنحاء اليمن للاحتفال بعيد الفطر لهذا العام، تحثُّ المديرة العامة للأمم المتحدة، أودري أزولاي، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على إطلاق السراح الفوري لموظفَيهما اللذين احتجزا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في صنعاء".
وأضاف "على الرغم من تأكيد الحوثيين مرارا في نوفمبر بأنها ستُطلق سراح الموظفَين فوراً، فإنَّ مكان وجودهما لا يزال مجهولاً، وينتاب اليونسكو والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان القلق على سلامتهما".
وتابع البيان "تحثُّ اليونسكو والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان الحوثي، في هذا الصدد، على ضمان سلامة الموظفَين المعنيَين وعلى إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير".
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