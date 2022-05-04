أول تعليق للجيش الأمريكي على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - مايو - 2022 5:11 مساءً

قال الجيش الأمريكي في بيان إن الولايات المتحدة نددت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا اليوم الأربعاء، وحثت بيونجيانج على الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.

وجاء في البيان “على الرغم من تقييمنا أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا للعسكريين الأمريكيين أو لأراضي الولايات المتحدة أو لأراضي حلفائنا، فإننا سنواصل مراقبة الوضع”.

وكان جيش كوريا الجنوبية قد أكد اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر قبالة الساحل الشرقي، بعد أسبوع من تعهد بيونجيانج بتطوير قواتها النووية “بأسرع وتيرة ممكنة”.

وهذا الإطلاق هو الرابع عشر بين اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام الحالي، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك يول منصبه في العاشر من مايو أيار.

كما يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إطلاق كوريا الشمالية سلاحا تكتيكيا موجها جديدا في 16 أبريل نيسان بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد.

وكثفت بيونجيانج في الآونة الأخيرة اختبارات الأسلحة، واستأنفت إطلاق الصواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ 2017 في مارس آذار. ويقول مسؤولون في سول وواشنطن إنها ربما تكون تستعد أيضا لإجراء مجموعة جديدة من الاختبارات النووية.

وفي الأسبوع الماضي تعهد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بتسريع تطوير الترسانة النووية لبلاده، وذلك بينما كان يشرف على عرض عسكري ضخم.

ولا تزال المحادثات مع الولايات المتحدة، الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، متعثرة.