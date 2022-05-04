تابعين لقوات حفظ السلام.. مقتل عشرة جنود من جيش بوروندي في الصومال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

قال جيش بوروندي اليوم الأربعاء إن عشرة من جنوده قتلوا في هجوم نفذته حركة الشباب الإسلامية على قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في وسط الصومال، وذكر مصدر أمني محلي ومصدر في مقديشو أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات.

ونقل تلفزيون بوروندي الرسمي عن المتحدث باسم الجيش فلوريبير بييريكي قوله إن 25 جنديا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء على معسكر قرب قرية الباراف بوسط الصومال كما قُتل 20 من “إرهابيي الشباب”.

وذكر المصدر الأمني في المنطقة أن عدة عمليات جارية بعد الهجوم، وأضاف أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد لكن “عشرات” الجنود قتلوا بينما تم إجلاء نحو 20 جريحا.

وأفاد مصدران عسكريان بورونديان لوكالة فرانس برس أن 45 عنصرا من قوات حفظ السلام قتلوا أو فقدوا، فيما أصيب 25 آخرون.

وقال مصدر عسكري بوروندي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن “الحصيلة الاولية هي 45 قتيلا أو مفقودا من بينهم قائد كتيبة” فيما أكد مصدر ثان هذه الأعداد.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها سيطرت على المعسكر وقتلت 173 جنديا.

تشن هذه الحركة الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا داميا ضد الحكومة المركزية الهشة في الصومال منذ أكثر من عقد.

ونددت الحكومة الصومالية بالهجوم “الفظيع” وناشدت المجتمع الدولي ببذل جهود إضافية لدعم القوات الصومالية وأجهزة البعثة “في مكافحة الإرهاب بشكل فعّال”.

سيطر مقاتلو حركة الشباب على مقديشو حتى 2011 عندما أخرجتهم منها قوة الاتحاد الإفريقي.

لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق في الريف وكثيرا ما يهاجمون أهدافا مدنية وعسكرية وحكومية في مقديشو وخارجها.

ويأتي الهجوم الأخير بعد أقل من أسبوع على اختيار رئيسين جديدين لغرفتي مجلس النواب، وهي خطوة رئيسية في مسار انتخابات تأخرت عن موعدها.

وشهد مسار الانتخابات أعمال عنف دامية وصراعا مريرا على السلطة بين الرئيس ورئيس وزرائه.

ويثير هذا التأخير المتكرر للانتخابات قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد حركة الشباب وخطر المجاعة المتزايد في أجزاء كبيرة من البلاد.