شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: إلقاء القبض على 9 من السجناء الفارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 9 سجناء من الفارين من سجن مليتة، في مدينة الزاوية بعد عملية تمرد مسلح داخل السجن أودت بحياة أحد الحراس.

وأشارت الوزارة في بيان، إنه تمت إعادة السجناء الـ 9 الفارين إلى السجن بعد أن تم إيقاف 30 سجينا آخرين من الفارين يوم أمس ليرتفع عدد السجناء الموقوفين إلى 39 سجينا، مشيرة إلى أن قوات الأمن الليبية تواصل عمليات البحث والتفتيش عن عشرات السجناء الفارين من السجن لكون أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.