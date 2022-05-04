شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : 193 مليون شخص يعانون النقص الغذائي في 53 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة وهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع بمختلف أنحاء العالم زاد أكثر في عام 2021 بسبب الصراعات والأزمات الاقتصادية والطقس السيء.

وأظهرت البيانات أن الأمن الغذائي كان يمثل خطرا حادا لـ193 مليون شخص في 53 دولة في عام 2021 ، طبقا للتقرير وهي زيادة قدرها حوالي 40 مليون شخص مقارنة بالرقم المسجل في عام 2020 .وبالمثل أدى الطقس السيء في العديد من الدول الأفريقية إلى نقص غذائي حاد.

وذكر التقرير أن حوالي 570 ألف شخص في إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب مدغشقر واليمن واجهوا مخاطر الجوع في عام 2021.