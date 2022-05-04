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السلطات الألمانية تداهم عشيرة إجرامية غرب البلاد

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الدمام - شريف احمد - شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبيرة ضد عشيرة إجرامية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم الأربعاء أن نحو 100 شرطي فتشوا 14 عقارا في مدن زولينجن ولايشلينجن وفوبرتال وأونا.

وأوضحت السلطات أن الحملة استهدفت 5 متهمين ينتمون لعائلة كبيرة للاشتباه في تربحهم ملايين اليورو عبر صفقات غير مشروعة، من بينها الإتجار في تبغ النرجيلة ، إلى جانب الحصول على أموال عامة عبر الاحتيال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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