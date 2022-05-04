شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الألمانية تداهم عشيرة إجرامية غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبيرة ضد عشيرة إجرامية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.
وأعلن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم الأربعاء أن نحو 100 شرطي فتشوا 14 عقارا في مدن زولينجن ولايشلينجن وفوبرتال وأونا.
وأوضحت السلطات أن الحملة استهدفت 5 متهمين ينتمون لعائلة كبيرة للاشتباه في تربحهم ملايين اليورو عبر صفقات غير مشروعة، من بينها الإتجار في تبغ النرجيلة ، إلى جانب الحصول على أموال عامة عبر الاحتيال.