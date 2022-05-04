شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤجل خروج «شنغهاي» من الإغلاق لاستمرار ظهور حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت الصين الخروج النهائي لشنغهاي من إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع، بسبب استمرار ظهور إصابات كوفيد19-، في المنطقة، على الرغم من استراتيجية الصين المتشددة لعزل جميع الحالات الإيجابية والمخالطين لها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أنه مع تراجع إجمالي عدد حالات الإصابة في المركز المالي للصين- حيث تم تسجيل 4982 حالة إصابة أمس الثلاثاء، بانخفاض من 5669 أمس الأول الاثنين- مازالت حالات الإصابة في المنطقة تنتشر بشكل كبير.

وبعد فترة وجيزة من وصول حالات الإصابة إلى الصفر، أواخر الأسبوع الماضي، ارتفع عدد حالات الإصابة مرة أخرى ليصل إلى أكثر من 50 حالة يوميا هذا الشهر.