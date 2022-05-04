شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بكوت ديفوار يشارك بمؤتمر«كوب 15» لمحاربة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، في اجتماع مع دولة رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك أتشي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تنظيم مؤتمر كوب 15 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر والجفاف، الذي سيقام في أبيدجان خلال الفترة 9 - 20 مايو 2022.

حضر الاجتماع معالي وزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كامارا، ومعالي وزير البيئة جان لوك آسي، ورئيس لجنة تنظيم مؤتمر كوب 15 أبو بامبا، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار.