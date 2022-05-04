04 مايو , 2022
معارك عنيفة تدور في مصنع آزوفستال للصلب بأوكرانيا (أ ف ب).
قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية اليوم الأربعاء إن قتالاً عنيفاً يدور في مصنع آزوفستال للصلب الذي يتحصن فيه آخر المدافعين عن المدينة وبعض المدنيين.
وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني إن الاتصال انقطع مع المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في مصنع الصلب المترامي الأطراف، وإن هناك أكثر من 30 طفلاً من بين من ينتظرون الإجلاء من المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية ماريوبول: معارك عنيفة تدور في مصنع آزوفستال للصلب بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.