رئيس بلدية ماريوبول: معارك عنيفة تدور في مصنع آزوفستال للصلب بأوكرانيا

معارك عنيفة تدور في مصنع آزوفستال للصلب بأوكرانيا (أ ف ب).

قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية اليوم الأربعاء إن قتالاً عنيفاً يدور في مصنع آزوفستال للصلب الذي يتحصن فيه آخر المدافعين عن المدينة وبعض المدنيين.

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني إن الاتصال انقطع مع المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في مصنع الصلب المترامي الأطراف، وإن هناك أكثر من 30 طفلاً من بين من ينتظرون الإجلاء من المكان.