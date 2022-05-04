الكرملين ينفي تكهنات بإعلان بوتين التعبئة العامة في 9 مايو

الكرملين (أ ف ب).

نفى الكرملين اليوم (الأربعاء) التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إعلان الحرب على أوكرانيا وإعلان التعبئة الوطنية في التاسع من مايو (أيار) الحالي عندما تحيي روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورداً على سؤال حول التكهنات بأن بوتين سيعلن الحرب على أوكرانيا في التاسع من مايو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «لن يحدث أمر كهذا. هذا هراء».

وأضاف بيسكوف أنه لا ينبغي للناس الاستماع إلى التكهنات بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التعبئة الوطنية.