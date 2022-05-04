نيويورك: قالت مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويتر للتعقيب في حين لم يتسن الاتصال بماسك للحصول على تعليق.

وأوردت رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.

وتتسارع وتيرة إتمام إجراءات صفقة إيلون ماسك التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر، ولكن خطر انهيارها لا يزال قائما.

في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” (Washington post) الأميركية، قالت الكاتبة راشيل ليرمان إن المدير التنفيذي لشركتي “تسلا” (Tesla) و”سبيس إكس” (SpaceX) أعرب عن رغبته في شراء تويتر لتعزيز حرية التعبير على المنصة، وقد أثار عرضه ردود فعل مختلطة. وقد خطط ماسك لتمويل الصفقة عن طريق أخذ قروض من البنوك مقابل توفير حوالي 21 مليار دولار من أسهمه الخاصة.

وتراجع سعر سهم تويتر الأربعاء الماضي، وأغلق عند 48.64 دولارا، وهو رقم أقل بكثير من سعر الشراء 54.20 دولارا الذي عرضه ماسك. ووفق بعض المحللين، جعل ذلك بعض المستثمرين يشعرون بالخوف من احتمال إخفاق الصفقة. كما سيُصوت المساهمون في تويتر على الصفقة، لذلك يحتاج ماسك إلى دعم العديد منهم.