شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى الاجتماعى يعلن جدول أعمال مؤتمره العام لانتخاب رئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المقرر عقده بعد غد، الجمعة، لانتخاب رئيس الحزب، والأعضاء المكملين للهيئة العليا، وكافة المواقع القيادية، عن تفاصيل جدول أعمال المؤتمر وموعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن التسجيل لحضور المؤتمر المقرر عقده في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشارع الجلاء، سيبدأ في الحادية عشر صباحا ويستمر حتى الواحدة ظهرا، فيما تُعقد الجلسة الافتتاحية من الواحدة ظهرا وحتى الثانية بعد الظهر، حيث ستكون مفتوحة للإعلام والصحفيين، وبعدها تبدأ انتخابات رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين، وتستمر حتى الخامسة مساء، وذلك تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، من الخامسة وتستمر حتى الثامنة مساء، وذلك بالتوازي مع مناقشة التقارير والتصويت على الميزانيات ولائحة اتحاد الشباب، على أن ينتهي الفرز حوالي الساعة التاسعة مساء، وبعدها يتم إعلان النتائج، لتجتمع الهيئة العليا للحزب في العاشرة مساء لانتخاب مناصب هيكلها القيادي.

ويتنافس على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات، فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة "التقدم"، و ينافسه د.حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة "التغيير"، ود.نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة "الاستقلال".

وكان الحزب قد أجرى انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.