شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يصف قرارات الرئيس السيسى بخارطة طريق تعبر بمصر للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بيانا اليوم الأربعاء وصف خلاله قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء افطار الأسرة المصرية بخارطة طريق تعبر بنا جميعا إلي الجمهورية الجديدة.

وقال الحزب في بيانه : تابع حزب "إرادة جيل" بكل التقدير تلك القرارات التاريخية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الاسرة المصرية ونعتبرها خارطة طريق للوصول إلى الجمهورية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالدعوة الى حوار سياسى وطنى شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية فى البلاد تحقيقاً لآمال الشعب المصرى وتطلعاته.

وثمن الحزب توجيهات الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية والتى ظهرت بوادرها فى الافراج مؤخراً عن 986 نزيلاً بعد إنتهاء عمل اللجان من فحص حالاتهم تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية.

وأعلن حزب إرادة جيل بكل كوادره يعلن عن تاييده الكامل لخطوات الرئيس كما يعلن عن تكليف جميع الامانات النوعية والجغرافية بعمل دراسة متكاملة عن رؤية الحزب فى القضايا التى سوف يتم مناقشتها خلال الحوار السياسى الوطنى الذى دعا اليه الرئيس ووضع التصورات اللازمة والحلول المنطقية لتلك القضايا بكل شفافية وموضوعية.

وعلى الله قصد السبيل.