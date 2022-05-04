شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البيلاروسية تجري تدريبات عسكرية مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن قواتها المسلحة بدأت تدريبات عسكرية مفاجئة كبيرة النطاق اليوم الأربعاء لاختبار استعدادها القتالي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "من المرتقب أن يشمل اختبار (الاستعداد القتالي) نقل أعداد كبيرة من المركبات العسكرية، مما قد يبطئ المرور على الطرق العامة".

وقالت الوزارة إن التدريبات لا تشكل أي تهديد لجيرانها، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، أو المجتمع الأوروبي بشكل عام.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا.