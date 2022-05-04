شكرا لقرائتكم خبر عن الدومينيكان تحقق في اختفاء دبلوماسي في هايتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت جمهورية الدومينيكان المراقبة على حدودها مع هايتي يوم الثلاثاء وأعلنت بدء عملية عاجلة للبحث عن أحد دبلوماسييها الذي اختفى هناك قبل أيام.

وقال خوليو إرنستو فلوريان قائد الجيش للإعلام إن الجيش سيستخدم طائرات مسيرة ورجال مخابرات لجمع معلومات عن مكان كارلوس جيين، الملحق التجاري للشؤون الزراعية في سفارة الدومينيكان في بورت أو برنس عاصمة هايتي.

وفقد جيين في 29 أبريل نيسان بينما كان يقود سيارته من بورت أو برنس إلى بلدة جيماني الحدودية في الدومينيكان.

وقال سفير جمهورية الدومينيكان لدى هايتي في بيان إنه طلب من وزارة خارجية هايتي بدء تحقيق لمعرفة مكان جيين.

وعلى الرغم من أن هذا هو أول دبلوماسي من الدومينيكان يختفي في هايتي، فإن عدة سائقين وعاملين من الدومينيكان تعرضوا للخطف هناك.