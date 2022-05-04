شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تحبط هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية شوميت جيزاو، إحباط هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا تحت شعار "حرب الهرم الأسود"، وفق قوله.

كما أضاف أن الهجمات الفاشلة شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذه الحملة كانت بهدف تخريب البناء الناجح لسد النهضة، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، حذر المسؤول من أن الهجمات الإلكترونية ضد السد قد تزداد في المستقبل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد.