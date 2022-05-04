كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً تجاه بحر اليابان

وقالت الهيئة، أن بيونغيانغ أطلقت ما وصفته بـ"قذيفة غير محددة" باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع عشر للنظام الكوري الشمالي هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".وأضافت الوكالة الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان المشتركة أعلنت عن الإطلاق "في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين"، مشيرة إلى أنه لم ترد تفاصيل أخرى على الفور.

وأكد خفر السواحل الياباني عملية الإطلاق، وقال إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو أنه "صاروخ باليستي".

