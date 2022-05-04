شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد المدارس وتدريب 22 ألف معلم ضمن جهود الارتقاء بالتعليم فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على مواصلة مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، والتي عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال ذكرى عيد تحرير سيناء بقوله: "لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة".

ووضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقًا من حقيقة أن التنمية هى السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكانت سيناء معرضة للتهميش والعزلة، وبدأت الدولة بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، ونرصد أبرز ما شهدته أرض الفيروز، في مجال الارتقاء بمنظومة التعليم، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:

- زيادة عدد المدارس والفصول بإنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل.

- إنشاء 61 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و39 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية.

- إنشاء 6 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة.

- إنشاء 3 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

- مد كابلات الفايبر لـ134 مدرسة ثانوية، وتوزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية.

- تدريب 21.7 ألف معلماً على المنظومة التعليمية الجديدة.

- بدء الدراسة فعلياً في جامعتين أهليتين وهما الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة والجلالة الدولية.

- إنشاء جامعتين أهليتين هما جامعة شرق بورسعيد، وجامعة قناة السويس.

- يجرى إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد لأول مرة.

- إنشاء 18 كلية جديدة بالجامعات الحكومية.

- تم إنشاء جامعة شرم الشيخ الخاصة وتضم 9 كليات.