شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا قبالة الساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي، بعد أسبوع من تعهد بيونجيانج بتطوير قواتها النووية "بأسرع وتيرة ممكنة". وهذا الإطلاق هو الرابع عشر بين اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام الحالي، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك يول منصبه في العاشر من مايو أيار.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل بخصوص المقذوف بما في ذلك نطاق التحليق والارتفاع. وقال خفر السواحل الياباني إنه قد يكون صاروخا باليستيا وإنه سقط بالفعل.