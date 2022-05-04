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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف إصابة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية أقل من 50 ألف إصابة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة في خطوة رئيسية نحو العودة للحياة الطبيعية وسط مؤشرات بانخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن البلاد أحصت 40 ألفا و64 إصابة بكورونا، بما في ذلك 29 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و395 ألفا و791 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 23 ألفا و79 حالة بزيادة 72 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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