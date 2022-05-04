شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 5498 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 5498 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من مايو أيار منها 362 إصابة ظهرت عليها أعراض و5136 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 6074 إصابة جديدة منها 384 ظهرت عليها أعراض و5690 بدون أعراض.

كما سجلت الصين 16 وفاة جديدة جميعها في شنغهاي مقارنة مع 20 في اليوم السابق لتصل الحصيلة إلى 5128 وفاة.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي رصد 218198 إصابة حتى الثالث من مايو أيار.