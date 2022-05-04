شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق الشخص المعنى بالبيانات الشخصية وشروط جمعها ومعالجتها وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون حماية البيانات الشخصية لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً.

وفيما يلى نستعرض ضوابط وحقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات...

لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .

- العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .

- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .

- تخصيص المعالجة في نطاق محدد .

- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .

- الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات . وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .