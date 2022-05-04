شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إضافة صفة النفع العام للجمعيات الأهلية؟.. قانون العمل الأهلى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى طفرة حقيقية فى مجال العمل الأهلى، حيث تضمن القانون الكثير من التيسيرات والتسهيلات لتسهيل عمل الجمعيات، وهذا يعد انعكاس لما يشهده المجتمع المدنى من اهتمام خلال الفترة الأخيرة لدوره فى التنمية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط وإجراءات اضافة صفة النفع العام للجمعيات وفقا للقانون...

يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.