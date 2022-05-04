شكرا لقرائتكم خبر عن الغرب يفقد «أمل» إحياء اتفاق إيران النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقد المسؤولون الغربيون الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أفادت مصادر مطلعة، مما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من برنامج إيران النووي حتى في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا قسمت القوى العظمى.

في حين أنهم لم يتخلوا تمامًا عن الاتفاقية، التي قامت بموجبها إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، إلا أن هناك اعتقادًا متزايدًا بأنها قد تكون أبعد من الإنقاذ.

وردد أربعة دبلوماسيين غربيين أن الشعور بدأ يتلاشى بشأن الصفقة التي أبرمتها إيران في 2015 وتخلى عنها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

وبدا الاتفاق على وشك الانتعاش في أوائل مارس عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق، لكن المحادثات دخلت في حالة من الفوضى بسبب المطالب الروسية في اللحظة الأخيرة وما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري (IRGC) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).

ويسيطر الحرس على قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.

ويقابل طلب طهران بإزالتها من القائمة معارضة من العديد من المشرعين الأمريكيين، الذين يرون أنها كيان إرهابي على الرغم من النفي الإيراني.

يبدو أن المطالب الروسية كانت خادعة لكن تصنيف الحرس لم يحدث، مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الوشيكة في 8 نوفمبر، مما يجعل من الصعب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التغلب على المعارضة المحلية لإزالتها.

وقال مسؤول أمريكي كبير: «إذا لم يكونوا مستعدين للتخلي عن المطالب الخارجية، واستمروا في الإصرار على رفع FTO، ورفضوا معالجة مخاوفنا التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، إذن، نعم، سنصل إلى طريق مسدود، وربما لن يكون».