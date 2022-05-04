شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بهجوم على معسكر «الأفريقي» في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص مصرعهم، أمس، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنته حركة الشباب الإرهابية على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتمس» جنوبي الصومال. وأفادت مصادر أمنية صومالية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزاً عسكرياً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتمس) في بلدة عيل برف بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أن الهجوم أعقبته مواجهات عنيفة بين مقاتلي الشباب والقوات الأفريقية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان.

وقال شيخ قبيلة محلي وحركة الشباب الصومالية «إن الحركة هاجمت معسكرا تابعا لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة شبيلي بوسط البلاد»، وفي وقت لاحق قال الرجل، الذي يسكن في قرية قرب موقع الحادث: إنه رأى طائرتي هليكوبتر تحلقان بالمكان وتطلقان النيران.

وقالت حركة الشباب في بيان «عناصرنا شنوا قبل الفجر غارة على قاعدة عسكرية لبعثة الاتحاد الأفريقي في البارف بمنطقة شبيلي الوسطى، وتمكنوا من اجتياحها وهم يسيطرون الآن بشكل كامل على القاعدة العسكرية بأسرها». وتنفذ الحركة الإرهابية بصورة متكررة تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية في مقديشو وأماكن أخرى ضمن حربها ضد الحكومة المركزية في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

كما تستهدف الجنود العاملين في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.