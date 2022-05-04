إثيوبيا: تعرضنا لهجمات استهدفت سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعرضت لهجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات مالية كبرى في أديس أبابا وسد النهضة الإثيوبي.

سد النهضة

وأكدت إثيوبيا في نبأ عاجل بحسب قناة العربية «إنها تعرضت لهجمات سيبرانية استهدفت سد النهضة ومؤسسات مالية كبرى».

وعاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لارتداء الزي العسكري مرة أخرى، وسط حالة من التخوف لتجدد الصراع في إثيوبيا بين قوات الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي، حيث توعد آبي أحمد كل من يقترب من إثيوبيا أو الجيش الفيدرالي الإثيوبي، بأنه سيلقي أمر مخيفًا.

وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عن حشد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لعدد كبير من المقاتلين على حدود أمهرة وعفار، لشن ما وصفته بـ"حرب مدمرة".

وكتب آبي أحمد تغريدة على تويتر "عشية عيد الفطر، كان من دواعي سروري الاحتفال مع أهالي الولدية، وجيشنا المحلي. لقد أثبت جيشنا البطل أنه مستعد دائمًا لتوفير الأمن والازدهار لشعبه".

وقال "إنه لأمر مخيف أن يتم الاقتراب من أقوى جدار لهذا الشعب والجيش".

يذكر أن ارتداء آبي أحمد للزي العسكري واحتفاله بعيد الفطر وسط قوات الجيش الإثيوبي، جاء بعد ساعات قليلة من بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي قالت فيه: "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تحشد عددا هائلا ‏من المقاتلين في مناطق متاخمة لمنطقتي أمهرة وعفار، لشن حرب مدمرة أخرى".‏