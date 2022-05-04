مقتل 21 مدنيا وإصابة 27 في هجمات روسية على دونيتسك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا إن هجمات روسية على المنطقة قتلت 21 مدنيا وأصابت 27 اليوم الثلاثاء.

وأضاف كيريلينكو في منشور على الإنترنت إن الرقم، الذي يشمل عشرة قتلى في مصنع لفحم الكوك في بلدة أفدييفكا تم الإعلان عن سقوطهم في وقت سابق، هو أعلى حصيلة يومية للقتلى في المنطقة منذ هجوم الشهر الماضي على محطة للسكك الحديدية في بلدة كراماتورسك.

بعد ما يقرب من عشرة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف ودمرت مدنا ودفعت خمسة ملايين أوكراني للفرار إلى الخارج، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لمنع تصدير المواد الخام الروسية الحيوية لداعمي كييف الغربيين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عقوبات جديدة على روسيا ستستهدف صناعة النفط والبنوك، وإنه يعتزم أيضا استبدال ثلثي استخدامه من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022.

ويبحث الكونجرس الأمريكي تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مساعدات إضافية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل أجهزة الحرب الإلكترونية ونظام رادار مضاد لبطاريات الصواريخ والذي يستخدم لرصد قذائف المدفعية.

وقال جونسون للبرلمان الأوكراني عبر اتصال مرئي “هذه أفضل ساعة لأوكرانيا وسوف يتم تذكرها وسردها للأجيال القادمة” مرددا كلمات قالها تشرشل في عام 1940 عندما واجهت بريطانيا خطر التعرض للغزو والهزيمة على يد ألمانيا النازية.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوتين في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء على إصدار أوامر بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ورفع الحظر الروسي على الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود. ونقل الكرملين عن بوتين القول إن روسيا تظل منفتحة على الحوار.