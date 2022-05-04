روسيا تطلق المزيد من الصواريخ على مصنع آزوفستال في ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 01:09 صباحاً - أطلقت روسيا صواريخ اليوم الثلاثاء على مصنع محاصر للصلب في ماريوبول يمثل آخر معقل لأوكرانيا في المدينة الساحلية، بعد انهيار وقف لإطلاق النار مع بقاء بعض المدنيين محاصرين تحت الموقع مترامي الأطراف على الرغم من عمليات إجلاء بوساطة الأمم المتحدة.

بيد أن عشرات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتمكنوا من المغادرة تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر في مطلع الأسبوع، بعد أن ظلوا لأسابيع تحت مصنع آزوفستال، وصلوا أخيرا إلى الأمان النسبي في زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال باسكال هوندت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للصحفيين من خلال برنامج زوم لاتصالات الفيديو “كنا نأمل أن يتمكن عدد أكبر من الناس من الانضمام إلى القافلة والخروج من الجحيم. ولهذا السبب تتباين مشاعرنا”.

صعد أشخاص بدا عليهم الانهاك بينهم أطفال ومتقاعدون على متن حافلات بعد هروبهم من الخراب الذي حل ببلدتهم في جنوب شرق أوكرانيا التي تقول روسيا إنها تسيطر عليها الآن.

وقالت فالنتينا سيتنيكوفا (70 عاما)، التي كانت تحتمي بمصنع الصلب في آزوفستال لمدة شهرين مع ابنها وحفيدتها البالغة من العمر عشرة أعوام، “قلنا وداعا للحياة، ولم نعتقد أن أحدا يعرف أننا هناك”.

وجهت روسيا أعنف قوتها النارية إلى شرق وجنوب أوكرانيا منذ أن فشلت في السيطرة على العاصمة كييف في مارس آذار.

لكنها قصفت أيضا أهدافا أبعد بكثير باتجاه الغرب في محاولة للحد من وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، الذي يعد حيويا لصادراتها من الحبوب والمعادن، وكذلك لعرقلة إمدادات المساعدات العسكرية الغربية لقوات الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قواتها قصفت مطارا عسكريا صغيرا بالقرب من ميناء أوديسا بالصواريخ، مما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة وصواريخ وذخيرة قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون إلى أوكرانيا.

وقال أندري سادوفي رئيس بلدية لفيف في وقت متأخر من مساء اليوم إن ضربات جوية ألحقت أضرارا بمحطات توليد الكهرباء مما أدى لانقطاع التيار في بعض المناطق. وتقع لفيف في الغرب بالقرب من الحدود البولندية.

أفضل ساعة لأوكرانيا

بعد ما يقرب من عشرة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف ودمرت مدنا ودفعت خمسة ملايين أوكراني للفرار إلى الخارج، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لمنع تصدير المواد الخام الروسية الحيوية لداعمي كييف الغربيين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عقوبات جديدة على روسيا ستستهدف صناعة النفط والبنوك، وإنه يعتزم أيضا استبدال ثلثي استخدامه من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022.

ويبحث الكونجرس الأمريكي تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مساعدات إضافية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل أجهزة الحرب الإلكترونية ونظام رادار مضاد لبطاريات الصواريخ والذي يستخدم لرصد قذائف المدفعية.

وقال جونسون للبرلمان الأوكراني عبر اتصال مرئي “هذه أفضل ساعة لأوكرانيا وسوف يتم تذكرها وسردها للأجيال القادمة” مرددا كلمات قالها تشرشل في عام 1940 عندما واجهت بريطانيا خطر التعرض للغزو والهزيمة على يد ألمانيا النازية.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوتين في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء على إصدار أوامر بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ورفع الحظر الروسي على الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود. ونقل الكرملين عن بوتين القول إن روسيا تظل منفتحة على الحوار.

قدّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التكلفة الأولية لأضرار الحرب في بلده حتى الآن بحوالي 600 مليار دولار. وأضاف في تصريحات خلال اتصال مرئي بفعالية لصحيفة وول ستريت جورنال “يجب عزل المعتدي اقتصاديا، عزلة اقتصادية كاملة، وسيسمح هذا لأوكرانيا بالقتال للدفاع عن حقوقنا”.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس سياسات بوتين بأنها “استعمارية” وقال إنه سيدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

واتُهم شولتس في السابق بالتساهل مع موسكو لكنه أكد الآن دعم ألمانيا لخطط الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات النفط الروسي.

دفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزو أوكرانيا، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.

وبموجب مرسوم وقعه بوتين اليوم الثلاثاء، فإن أمام الحكومة الروسية عشرة أيام لإعداد قائمة عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات معينة في دول “غير صديقة”.

وبعد تعرضه لبعض من أشد العقوبات في التاريخ الحديث بسبب غزو أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي البالغ 1.8 تريليون دولار إلى أكبر انكماش له منذ السنوات التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

“هجوم قوي”

قالت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة المعنية بأوكرانيا أوسنات لوبراني إن 101 ممن تم إجلاؤهم، ومنهم أطفال ومسنون، وصلوا إلى زابوريجيا اليوم الثلاثاء قادمين من ماريوبول.

وقالت ألينا كوزيتسكايا التي قضت أسابيع مختبئة في قبو مع حقائبها تتحيّن فرصة للهرب “لا أصدق أنني فعلتها، نحتاج فقط للراحة”.

وشهدت مدينة ماريوبول، التي كان عدد سكانها 400 ألف نسمة قبل أن تبدأ روسيا غزوها في 24 فبراير شباط، أكثر المعارك دموية خلال هذه الحرب إذ تواجه الحصار والقصف منذ أسابيع. ولا يزال حوالي 100 ألف مدني في المدينة المدمرة.

وفي مقطع فيديو على تيليجرام من مصنع الصلب، قال الكابتن سفياتوسلاف بالامار من كتيبة آزوف الأوكرانية إن روسيا قصفت آزوفستال بالمدفعية البحرية خلال الليل وأسقطت قنابل ثقيلة من طائرات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من روايته بشكل مستقل. ومع ذلك، أظهرت صور لرويترز أمس الاثنين زخات من الصواريخ تنطلق باتجاه آزوفستال من منصة روسية محمولة على شاحنة.

وقال بالامار “حتى هذه اللحظة، هناك هجوم قوي على أراضي مصنع أزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات… وعدد كبير من المشاة”.

تصف روسيا الحرب بأنها “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. وتقول أوكرانيا والغرب إن مزاعم الفاشية لا أساس لها وإن الحرب عدوان غير مبرر.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 15 آخرون في قصف روسي لمصنع لفحم الكوك في مدينة أفدييفكا. وقال مكتب الرئيس الأوكراني في وقت سابق إن مناطق أخرى في دونيتسك تتعرض لإطلاق نار مستمر.

واتهمت إيرينا فينيديكتوفا المدعية العامة الأوكرانية اليوم روسيا باستخدام الاغتصاب كأسلوب حرب ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم الحرب الرئيسي في القرن الحادي والعشرين”.

ونفت روسيا في السابق استهداف المدنيين ورفضت الاتهامات بارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا.