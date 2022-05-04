03 مايو , 2022
روما: دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى التصرف حيال ارتفاع تكاليف الطاقة، قائلاً إن هناك حاجة إلى "حلول هيكلية".
وقال دراغي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "ستكون تكلفة الطاقة محور الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي".
وأضاف "نحتاج قرارات عاجلة وقوية"، مشيراً إلى أنه يتعين على التكتل الأوروبي تبني مخططات التعافي من جائحة كوفيد-19 وتبعات الأزمة الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا يدعو أوروبا لتبني قرارات قوية وعاجلة بشأن تكاليف الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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