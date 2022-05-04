ماكرون يطلب من بوتين السماح باستمرار عمليات الإجلاء

باريس: أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية امتدت ساعتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وطلب فيها من نظيره الروسي بالسماح باستمرار عمليات الإجلاء من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبو.

وكانت المحادثة التي استمرت ساعتين هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيسان منذ نهاية مارس (آذار).

ولم يذكر قصر الإليزيه الإ تفاصيل محدودة حول ماجرى بحثه خلال الاتصال، لكن الكرملين قال إن جانباَ من المحادثة ركز على مدينة ماريوبول المحاصرة وإجلاء المدنيين من مجمع الصلب في آزوفستال.

وقال البابا فرنسيس إنه يدفع من أجل مقابلة بوتين وجها لوجه لمحاولة التوسط لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها االثالث.

وجاءت التمهيدات الدبلوماسية فيما قال المدافعون عن مصنع آزوفستال إن القوات الروسية تقتحم المنشأة.

تم إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا ووصلوا إلى مدينة زاباروجيا بأمان، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيرتشوك أن أكثر من 150 شخصاً وجدوا ممرا آمنا، خلال العملية التي نسقتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.