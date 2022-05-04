شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العوضى: حسام مؤنس و3 صحفيين وأصحاب حالات إنسانية حصلوا على العفو خلال 6 أيام من تشكيل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق العوضى المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي أنه خلال 6 أيام من بدء عمل اللجنة صدر عفو عن الصحفى والناشط حسام مؤنس، وبعدها تم إخلاء سبيل 3 صحفيين، وأستقبلهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كما شمل العفو الذى صدر اليوم بعض من الحالات الإنسانية التي تقدمت اللجنة بطلبات للعفو عنهم.

وأوضح العوضى لـ"الخليج 365" أنه تم إطلاق استمارة إلكترونية لتدوين الطلبات المقدمة للجنة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، مشيرا إلى أن أي شخص محبوس إحتياطيا على ذمة أحد القضايا أو صدر بحقه حكم يمكن لذويه تسجيل بياناته من خلال هذه الاستمارة، كما أشار إلى أن اللجنة أقرت طرق أخرى لتقديم الطلبات وهى التواصل مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة شخصيا.

كان قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (986) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.