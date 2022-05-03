ديميتري كيسليوف يهدد بإغراق بريطانيا بضربة واحدة من الغواصة بوسيدون

الشارقة - اميمة ياسر - هدد التلفزيون الروسي الحكومي "بإغراق المملكة المتحدة في موجة من تسونامي إشعاعي" عن طريق الصحفي السوفيتي "دميتري كيسليوف" ضمن برنامج تبثه القناة الأولى الروسية الرسمية .

حذر كيسليوف من قدرة روسيا علي "إغراق بريطانيا في أعماق البحر" باستخدام غواصة بوسيدون النووية والتي من شأنها أن تؤدي إلى موجة مد مشعة بطول 1600 قدم قادرة علي محو المملكة المتحدة عن الخريطة.

دعا ديمتري كيسليوف في برنامج تلفزيوني يوم الأحد الماضي لشن هجمات على بريطانيا بغواصة ذاتية القيادة من طراز "بوسيدون" عن طريق تفجير قنبلة نووي في أعماق المحيط من شأنها أحداث موجة مشعة بطول 1600 قدم و "ستغرق بريطانيا في أعماق المحيط".

و أثناء بث برنامج، أظهر المقدم أيضًا كيف يمكن لللصاروخ الروسي الأخير من نوع "ساتان 2" النووي أن يقضي أيضًا على بريطانيا.

وتساءل "كيسليوف"، رداً على تهديد بريطانيا لروسيا"لماذا يهددون روسيا العظمى بأسلحتهم النووية، بينما هم مجرد جزيرة صغيرة؟ ويمكن تدمير بريطانيا بالأسلحة النووية الروسية".

وأشار الصحفي الروسي الي أن صاروخ سارمات يستطيع تدمير بريطانيا بالكامل.

وفي ذات السياق تابع "دميتري كيسليوف"، "بريطانيا جزيرة صغيرة جدًا لدرجة أن صاروخًا واحدًا من طراز "سارمات" يكفي لغرقها إلى الأبد".

وتابع "دميتري" حديثه إن الصاروخ الروسي "سارمات" هو الأقوى في العالم، "ويستطيع صاروخ واحد تدمير منطقة بحجم تكساس أو بريطانيا".

يأتي التحذير في الوقت الذي أثار فيه الكرملين احتمال توجيه ضربات عسكرية مدمرة لبريطانيا بسبب اتفاقها لتزويد أوكرانيا بالسلاح.