الجيش البريطاني يحقق في اختراق أمني بالقرب من قلعة الملكة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 38 دقيقة

قال الجيش البريطاني اليوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقا بعد ورود أنباء عن أن رجلا كان يتظاهر بأنه قس قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.

وذكرت صحيفة ذا صن أن المحتال سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرس كولدستريم دون إظهار أي أوراق ثبوتية أو وثائق هوية، ثم تناول الطعام واحتسى الشراب وتبادل القصص مع الجنود.

وقالت الصحيفة إن الملكة لم تكن في وندسور أثناء الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن “الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني​​على محمل الجد وسيتم التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية. هذا الحادث هو الآن جزء من تحقيق جار، وبالتالي فإن المزيد من التعليق على هذا الأمر لن يكون مناسبا في الوقت الحالي”.

وذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مصدر إن الرجل زعم أنه قس وراح يروي “قصصا طويلة” لكن الشكوك بدأت تحوم حول هويته عندما “بدأ الحديث عن عمله طيار اختبار لمقاعد القذف واستبدال بعض من أعضائه”.

وكانت الملكة اليزابيث قد جعلت قلعة وندسور مكان إقامتها الدائم خلال العامين الماضيين.

والملكة البالغة من العمر 95 عاما، كانت انتقلت مع زوجها الراحل الأمير فيليب إلى مقر إقامة بيركشاير في بداية جائحة كورونا، قبل وفاة فيليب في أبريل من العام الماضي. كما أمضت عيدي ميلاد في القلعة بسبب قيود كورونا. ويبدو أنه ليس لديها خططا للعودة إلى قصر باكنغهام.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز”، أن هذا يعني أن أفراد العائلة المالكة التاليين الذين سيقيمون في قصر باكنغهام سيكونون دوق ودوقة كورنوال، عندما يحين الوقت ليكون الأمير تشارلز ملكا.

وأمضت الملكة وقتا طويلا من طفولتها في وندسور، مع والدها ووالدتها، ثم دوق ودوقة يورك، اللذان أهداهما جدها الملك جورج الخامس مقر الإقامة الملكي عندما كانت إليزابيث في الخامسة من عمرها.