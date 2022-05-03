الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أرباح الشركات ومكاسب البنوك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بدعم من أرباح إيجابية للشركات ومكاسب لأسهم البنوك مع تسجيل عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة وسط توقعات بزيادات أسرع في أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية لمكافحة تضخم متزايد.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة، متعافيا من هبوط حاد في الجلسة السابقة.

وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 4.1 بالمئة لتقود المكاسب بين القطاعات الأوروبية بدعم من قفزة 5.8 بالمئة في أسهم (بي بي)، إذ ساعد أداء تشغيلي قوي بفعل أسعار مرتفعة للنفط والغاز شركة الطاقة البريطانية على زيادة إعادة شراء الأسهم.

وارتفعت أسهم قطاعات سريعة التأثر بالنمو الاقتصادي، مثل البنوك وشركات صناعة السيارات حوالي اثنين بالمئة لكل منهما، لتقود المكاسب المبكرة في جلسة اليوم مع وصول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى واحد بالمئة للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2015 .

وفي الليلة الماضية، سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2018 قبيل نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء عندما من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاحتواء تضخم الأسعار.

وسلكت الأسهم الأوربية مسارا وعرا في أبريل نيسان عندما أذكت مخاوف بشأن تشديد قوي للسياسة النقدية وإغلاقات في الصين مرتبطة بكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.