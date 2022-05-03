التشكيلة الأساسية لقمة ليفربول وفياريال بعد قليل

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال بالتشكيلة الأساسية التالية "للغواصات الصفراء" لمواجهة ضيفه الإنجليزي: "رولي، ألبيول، توريس، باريخو، كابوي، مورينو، فويث، إيستوبينان، ديا، لو سيلسو وكوكلين".



بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة مضيفه الإسباني: "أليسون، ترينت، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، تياغو، فابينيو، كيتا، ماني، جوتا وصلاح".

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي حسمها ليفربول لمصلحته بهدفين نظيفين.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سينتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3.