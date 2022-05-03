شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير سكة حديدية جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فجر مسلحون مجهولون اليوم سكة حديدية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى توقف حركة القطارات عبر تلك السكة التي تربط بلوشستان بإقليمي السند والبنجاب.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة الحديد بالقرب من مدينة ديرة مراد جمالي، ونسفوها بالتحكم عن بُعد مما أدى إلى تلف جزء من القضبان.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لتأمينه، تمهيداً لبدء أعمال الصيانة، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.