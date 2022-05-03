بوريل: مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام «سويفت» ضمن حزمة «سادسة» من العقوبات

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما، يوم الإثنين، أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء «مصارف روسية أخرى» من نظام «سويفت» للتعاملات المالية الدولية.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي إنّ هذه العقوبات تتعلّق بـ«القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (...) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إنّ «سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصّته 37 في المائة من السوق، سيتم إقصاؤه من «سويفت» بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام «سويفت» بالإضافة إلى مصارف «بنك أوتكريتي» و«نوفيكومبنك» و«بروميسفيتسبنك» و«روسيا بنك» و«سوفكومبنك» و«فيب» (بنك تطوير النظام).