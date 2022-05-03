موجة حرارة تهدد إنتاج وصادرات القمح الهندي

الهند (أ ف ب).

من المرجح فيما يبدو أن ينخفض إنتاج الهند من القمح العام الجاري 2022 بعد محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية وذلك بعد أن أدى ارتفاع شديد مفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس آذار إلى تراجع المحصول في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم، بحسب وكالة «رويترز».

ويمكن أن يقلص انخفاض الإنتاج صادرات الهند من القمح. وسيتسبب ذلك في زيادة مضافة في أسعار القمح العالمية التي زادت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وصدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس آذار بزيادة نسبتها 275 في المئة على العام السابق.

وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولاً قياسياً آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 / 2023.

وفي منتصف فبراير شباط، قبل قرابة شهر من موجة الحرارة الأخيرة، قالت الحكومة إن الهند بسبيلها إلى إنتاج أكبر محصول إلى الآن يبلغ 111.32 مليون طن من الحبوب ارتفاعاً من محصول العام السابق الذي بلغ 109.59 مليون طن.