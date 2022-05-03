جونسون للبرلمان الأوكراني: أوكرانيا ستنتصر

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء في كلمة للبرلمان الأوكراني إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا وستعود من جديد دولة حرة.

وبحسب نصل للكلمة قدمه مكتبه، قال جونسون "لدي رسالة واحدة لكم اليوم: أوكرانيا ستنتصر.. أوكرانيا ستتحرر".