انت الان تتابع خبر اجتماع دولي مرتقب لبحث الوضع في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستترأس الولايات المتحدة الجلسة المزمعة في إطار توليها رئاسة المجلس في الشهر الجاري.

ووفق برنامج عمل مجلس الأمن الذي وزع اليوم الثلاثاء، سيبدأ الاجتماع الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش هذا الأسبوع الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو وكييف، بالإضافة إلى الهجوم الصاروخي على مصنع أرتيوم، عندما كان الأمين العام في العاصمة الأوكرانية.

