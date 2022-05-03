تداعيات الحرب.. أوكرانيا تواجه نقصًا في منشآت تخزين الحبوب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

تتواصل التداعيات الكارثية للحرب الروسية على أوكرانيا في شتى المجالات والميادين، فبالإضافة الى الخسائر البشرية الناتجة عن العمليات العسكرية، ترخي الأزمة بظلالها على الجانب الاقتصادي لا سيما في انتاج القمح والحبوب وامكانية تصديرها عن طريق الموانئ.

في آخر المستجدّات، كشفت شركة الاستشارات الزراعية إ”يه.بي.كيه-إنفورم” أنّه من المتوقع أن تعاني أوكرانيا نقصًا كبيرًا في منشآت التخزين في موسم 2022-2023 بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات الناتج عن الغزو الروسي.

ومنذ أن بدأت موسكو ما أسمتها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في أواخر شباط، اضطرت البلاد إلى تصدير الحبوب بالقطار عبر حدودها الغربية أو من موانئها الصغيرة على نهر الدانوب بدلا من البحر.

في السياق، قالت إيه.بي.كيه-إنفورم إن صادرات أوكرانيا قد تصل إلى 45.5 مليون طن فقط من حصاد 2021 القياسي البالغ 86 مليون طن، وقد تصل مخزونات الحبوب والبذور الزيتية في نهاية الموسم الحالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 21.3 مليون طن.

وأضافت “هذا الحجم أعلى 4.2 مرة مما كان عليه في الموسم السابق ولن يسمح بالإفراج عن حصة كبيرة من سعات التخزين من أجل الحصاد الجديد”.

وتعد أوكرانيا من أكبر الدول التي تزرع الحبوب والبذور الزيتية في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل حاد. وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأسبوع الماضي إنها صدرت 763 ألف طن من الحبوب في أول 29 يوما من نيسان مقابل 2.8 مليون طن في نيسان 2021.

الى ذلك، لفتت الشركة في تقرير الى أن أوكرانيا يمكنها حصاد 55.9 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2022 وقد يصل النقص في سعة التخزين إلى 16.3 مليون طن.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الحكومي أن إجمالي سعة التخزين في أوكرانيا يبلغ 75 مليون طن، بما في ذلك 44.5 مليون طن يحتفظ بها المنتجون الزراعيون.

لكن إيه.بي.كيه-إنفورم قالت إن بعض منشآت التخزين تقع في منطقة الصراع مما يقلل من الحجم المتاح إلى حوالي 61 مليون طن، وهذا يعني أن 35 بالمئة من طاقتها قد تم شغلها بالفعل بمحاصيل 2021.