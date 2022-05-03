الهند.. 25 حالة وفاة نتيجة موجة من الحر تضرب البلاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

تضرب الهند موجة حر شديد منذ أيام، وسط مخاوف من القضاء على محاصيل القمح والحبوب بعدما سجّلت الدولة الآسيوية أرقامًا قياسية في صادرات القمح هذا العام نتيجة ضعف الانتاج الأوكراني بسبب الحرب.

في هذا السياق، سجلت ولاية ماهاراشترا في غرب الهند 25 وفاة نتيجة ضربة شمس منذ نهاية آذار وهي أعلى حصيلة خلال السنوات الخمس الماضية، مع احتمال وقوع مزيد من الوفيات في أماكن أخرى بالبلاد التي تجاوزت فيها الحرارة 40 درجة مئوية.

وربط العلماء البداية المبكرة لصيف شديد الحرارة بتغير المناخ وقالوا إن أكثر من مليار شخص في الهند وباكستان كانوا عرضة بشكل ما للحرارة الشديدة.

ومع غياب سقوط أمطار موسمية باردة، والانقطاع المتكرر للكهرباء في بعض الأجزاء من الهند لن ينعم حتى السكان القادرون على تحمل أعباء المكيفات الهوائية بالكثير من الراحة خلال الأسابيع المقبلة.

وحدثت معظم الوفيات في ماهاراشترا بالمناطق الريفية في الولاية الأكثر ثراء بالهند.

الى ذلك، قال مسؤول في قطاع الصحة في ماهاراشترا لرويترز “هذه وفيات يشتبه في حدوثها بسبب ضربة شمس”.

ومع زيادة الطلب على الطاقة، تبحث شركات الكهرباء مسألة العجز الهائل في الفحم فيما تناشدها الحكومة زيادة الواردات.

وسجلت الهند أدفأ شهر آذار خلال قرن إذ بلغت الحرارة القصوى بأنحاء البلاد 33.1 درجة مئوية بارتفاع نحو 1.86 درجة عن الطبيعي بحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية.

كما شهدت أجزاء عديدة في شمال وغرب وشرق الهند درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في الشهر الماضي.