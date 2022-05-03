قرب أوديسا.. روسيا تضرب مركزا للأسلحة الأميركية والأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قصفت القوات الروسية اليوم الثلاثاء، قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أوديسا بجنوب غرب أوكرانيا بصواريخ، مما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة وصواريخ وذخيرة قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن “صواريخ أونيكس عالية الدقة أصابت مركزا لوجستيا في مطار عسكري بمنطقة أوديسا كان يتم من خلاله توصيل أسلحة أجنبية، كما تم تدمير حظائر تضم طائرات مسيرة من طراز بيرقدار تي.بي2، بالإضافة إلى أسلحة صاروخية وذخائر من الولايات المتحدة ودول أوروبية”.

وضربت الصواريخ والمدفعية الروسية أيضا أهدافا عسكرية مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مراكز القيادة والترسانات ونظام الصواريخ إس-300 المضادة للطائرات.

وقال حاكم أوديسا مكسيم مارشينكو إن ضربة صاروخية أصابت المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.