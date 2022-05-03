عقوبات ثأرية.. ما هو المرسوم الجديد الذي وقّعه بوتين؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 1:56 مساءً

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية ردا على “الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية”، بحسب ما أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء.

وبموجب المرسوم الجديد، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.

كما يحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الثأرية الروسية، ويسمح للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.