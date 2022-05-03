شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في هجوم انتحاري على معسكر في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنته حركة الشباب الإرهابية على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية "أتمس" جنوبي الصومال .

وأفادت مصادر أمنية صومالية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزاً عسكرياً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتمس) في بلدة عيل برف بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد, مشيرةً إلى أن الهجوم أعقبه مواجهات عنيفة بين مقاتلي الشباب والقوات الأفريقية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان.