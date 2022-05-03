يوم مأساوي.. مستشفى حكومي يستقبل أكثر من 600 حالة طارئة خلال 24 ساعة!

وذكر اعلام مستشفى بعقوبة في بيان ورد لـ الخليج 365، ا"يوم امس الاثنين اول ايام عيد الفطر المبارك و لغاية اليوم الثلاثاء صباحاً، شهدت مستشفى بعقوبة استقبال أكثر من ٦٠٠ حالة طارئة في يوم يمكن وصفه بالمأساوي بسبب الحواث".

وأضاف البيان، "من بين الحالات التي تم استقبالها سُجلت ٦٠ حالة بين حادث سير و مشاجرة، فيما توزعت الحالات الاخرى إلى ١٤٧ حالة طارئة دخلت في الباطنية رجال و ١٨٧ باطنية نساء و ١٥١ حالة دخول لجراحة رجال و ٧٥ حالة جراحة نساء".

