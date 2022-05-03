العيد قرب 'الملوية' في سامراء.. مراجيح 'مكسرة' وألعاب لا تصلح للركوب! (صور)

وتبيّن الصور، مراجيح الأطفال المتكسرة، وبعضها الآخر الذي لا يصلح للعب، وهن "متروكات" قرب مأذنة الملوية، التي يبلغ عمرها أكثر من ألف عام.

وحمّل بعض الأهالي، الحكومة المحلية، مسؤولية عدم توفير متنزهات و"متنفسات" لاطفالهم، شاكين الإهمال وسوء الخدمات.