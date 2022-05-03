- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر العيد قرب 'الملوية' في سامراء.. مراجيح 'مكسرة' وألعاب لا تصلح للركوب! (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت صور وردت لـ الخليج 365، اليوم الثلاثاء، أجواء العيد قرب مأذنة الملوية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.
وتبيّن الصور، مراجيح الأطفال المتكسرة، وبعضها الآخر الذي لا يصلح للعب، وهن "متروكات" قرب مأذنة الملوية، التي يبلغ عمرها أكثر من ألف عام.
وحمّل بعض الأهالي، الحكومة المحلية، مسؤولية عدم توفير متنزهات و"متنفسات" لاطفالهم، شاكين الإهمال وسوء الخدمات.