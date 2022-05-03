عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مأساة هايتي.. حرب العصابات تجبر آلاف السكان على الفرار

الثلاثاء 3 مايو 2022

الخليج 365

فر الآلاف من سكان بورت أو برنس عاصمة هايتي من منازلهم، الإثنين، بعد اندلاع اشتباك بالأسلحة بين عصابتين متنافستين.



وذكر شاهد من "رويترز"، أن الاشتباكات بين الجماعتين المسلحتين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الحماية المدنية في هايتي، الثلاثاء، إن الاشتباكات بين عصابتي "تشين ميتشان" و"400 ماوزو" المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ولفت إلى أن إطلاق النار بدأ بعد ظهر الإثنين في حي سيتي سوليل الفقير حيث غادر عشرات السكان المذعورين منازلهم وهرولوا في كل الاتجاهات.

ولم تتوفر أي أدلة على العصابات الضالعة في الأمر أو عدد النازحين، كما لم ترد شرطة هايتي على اتصالات هاتفية للتعقيب.

وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.